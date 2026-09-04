{"_id":"6a9ae0ceef8d9e34be027e81","slug":"video-kanpur-jail-celebrates-krishna-janmotsav-with-special-decorations-278-inmates-observe-fast-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर जेल में कान्हा के जन्मोत्सव पर सजी झांकी, 278 बंदियों ने रखा व्रत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर कारागार में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर उत्सव की धूम रही। जेल परिसर को विशेष रूप से सजाया गया और भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर धार्मिक माहौल बना रहा। कान्हा के जन्मोत्सव पर 250 पुरुष और 28 महिला बंदियों ने व्रत रखा। जेल प्रशासन की देखरेख में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी को लेकर कारागार परिसर में विशेष सजावट की गई। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर बंदियों में भी उत्साह दिखाई दिया। जेल प्रशासन की ओर से आयोजन को लेकर व्यवस्थाएं की गईं और पूरे परिसर में पर्व का माहौल रहा।

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