{"_id":"6af850fe2d9cd6ee9406b0ab","slug":"video-kanpur-inauguration-plaque-bearing-mlas-name-installed-even-before-road-construction-begins-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सड़क निर्माण से पहले ही विधायक के नाम का लोकार्पण पत्थर लगा, क्षेत्रीय लोग हैरान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: सड़क निर्माण से पहले ही विधायक के नाम का लोकार्पण पत्थर लगा, क्षेत्रीय लोग हैरान
कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक श्रीमती नीलिमा कटियार द्वारा पुराना शिवली मार्ग स्थित टूटी पुलिया से आईआईटी सोसायटी गेट, बारासिरोही, सबस्टेशन ट्रांसफार्मर होते हुए अजय इंटर कॉलेज से दुर्गा अस्पताल तक मार्ग के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिलान्यास की जगह पर विधायक के नाम का लोकार्पण शिलापट लगा दिया गया। जबकि सड़क का निर्माण कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में एक ही समय पर शिलान्यास की जगह पर लोकार्पण का पत्थर लगाए जाने को लेकर आसपास के लोग हैरत में हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब सड़क बनी ही नहीं तो उसका लोकार्पण किस बात का किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।