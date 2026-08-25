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कानपुर: शहर में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 10:02 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 10:02 PM IST







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मंगलवार को दिनभर मूसलाधार बारिश के बाद रात में तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान लोग भीगते हुए निकले। लाल बंगले से केडीए जाने वाली सड़क पर सन्नाटा सा नजर आया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। ... और पढ़ें

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