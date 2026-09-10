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कानपुर: ‘भ्रष्टाचार की खुली पोल', सरकारी आवास की गिरी छत, बाल-बाल बचे नायब तहसीलदार, घटिया निर्माण पर उठे सवाल

Thu, 10 Sep 2026 10:20 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 10 Sep 2026 10:20 AM IST
सार

Kanpur News: बिल्हौर के छोटी बाजार स्थित नगर पालिका के सरकारी आवास की छत का लेंटर अचानक ढह गया। आवास में किराए पर रह रहे नायब तहसीलदार दिन में हादसा होने के कारण बाल-बाल बच गए।  घटना से पालिका के घटिया निर्माण की पोल खुल गई है।

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Kanpur Government residence roof collapses Naib Tehsildar has narrow escape
नगर पालिका के सरकारी आवास की गिरी छत - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के बिल्हौर में नगर पालिका के एक सरकारी आवास की छत का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। गनीमत यह रही कि यह दर्दनाक हादसा दिन के समय हुआ, जिससे उसमें रह रहे नायब तहसीलदार बाल-बाल बच गए। यदि यह घटना रात के समय होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

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जानकारी के अनुसार, बिल्हौर नगर पालिका द्वारा छोटी बाजार क्षेत्र में निर्मित सरकारी आवास में नायब तहसीलदार किराए पर निवास कर रहे हैं। बुधवार को अचानक उनके आवास के कमरे की छत भरभराकर नीचे आ गिरी। जिस जगह पर छत का सीमेंट और लेंटर गिरा।

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निर्माण की गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल
ठीक उसी के नीचे नायब तहसीलदार का बेड लगा है और वे वहां आराम करते हैं। दिन का समय होने और उनके बेड पर न होने के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई। हादसे के बाद कमरा मलबे से पट गया। सरकारी आवास की छत इस तरह अचानक गिर जाने से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

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