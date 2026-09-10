कानपुर: ‘भ्रष्टाचार की खुली पोल', सरकारी आवास की गिरी छत, बाल-बाल बचे नायब तहसीलदार, घटिया निर्माण पर उठे सवाल

कानपुर के बिल्हौर में नगर पालिका के एक सरकारी आवास की छत का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। गनीमत यह रही कि यह दर्दनाक हादसा दिन के समय हुआ, जिससे उसमें रह रहे नायब तहसीलदार बाल-बाल बच गए। यदि यह घटना रात के समय होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

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जानकारी के अनुसार, बिल्हौर नगर पालिका द्वारा छोटी बाजार क्षेत्र में निर्मित सरकारी आवास में नायब तहसीलदार किराए पर निवास कर रहे हैं। बुधवार को अचानक उनके आवास के कमरे की छत भरभराकर नीचे आ गिरी। जिस जगह पर छत का सीमेंट और लेंटर गिरा।