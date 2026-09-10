कानपुर नगर निगम: 'जांच का खौफ...टेंडर पर संकट', हॉट मिक्स कार्यों के लिए नहीं मिला एक भी ठेकेदार, पढ़ें डिटेल

कानपुर नगर निगम के ठेकों में भ्रष्टाचार की जांच के बीच विकास कार्यों के टेंडर पर संकट गहरा गया है। बुधवार को हॉट मिक्स प्लांट से जुड़े 1.60 करोड़ रुपये के 19 कार्यों के लिए एक भी ठेकेदार ने टेंडर नहीं डाला। ठेकेदारों के इस रुख से नगर निगम के सामने सड़क निर्माण और पक्के पैचवर्क के काम कराने की चुनौती खड़ी हो गई है। शहर की बदहाल सड़कों पर फिलहाल कच्चे पैचवर्क से काम चलाया जा रहा है। जर्जर सड़कों पर पक्का पैचवर्क नहीं होने से धूल उड़ रही है।

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इससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सीपीसीबी के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शहर को देश में 11वां स्थान मिला है। टेंडर में ठेकेदारों की बेरुखी का असर छोटे कार्यों पर भी पड़ रहा है। दो सितंबर को चार करोड़ रुपये के 156 विकास कार्यों के लिए निविदा निकाली गई थी। इनमें मंगलवार तक 25 कार्यों के लिए एक भी फॉर्म नहीं आया, जबकि 30 कार्यों में नियमानुसार तीन फॉर्म नहीं पड़े। यानी 55 कार्यों में टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इनमें नाली, खड़ंजा और सुंदरीकरण जैसे छोटे काम भी शामिल हैं।