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कानपुर: जाजमऊ में तेज रफ्तार डंपर का कहर, ई-रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर, राहगीर घायल

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 10:38 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 10:38 AM IST







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कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा सड़क किनारे लगे पाइप से जा टकराया। इस दुर्घटना की चपेट में वहां से गुजर रहा एक युवक आ गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। ... और पढ़ें

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