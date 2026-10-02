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कानपुर: सिंहपुर-मंधना मार्ग का आधा हिस्सा नाले में बहा, बीच सड़क में हुआ चार फीट गहरा गड्ढा

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 02 Oct 2026 04:16 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 04:16 PM IST







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सिंहपुर-मंधना मार्ग पर अवध विला के पास बारिश से हुए कटान की वजह से आधी सड़क धंसने के बाद नाले में बह गई। करीब चार फीट गहरा गड्ढा हो गया। बता दें सैकड़ों लोग इस मार्ग से सिंहपुर से मंधना के लिए आवागमन करते हैं। आसपास रोशनी की व्यवस्था न होने की वजह से रात में कटी सड़क हादसे की वजह बन सकती है। ... और पढ़ें

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