{"_id":"6a970f624df877ba5e092b7f","slug":"video-kanpur-grand-kalash-yatra-draws-huge-crowds-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: श्री शिव महापुराण कथा के शुभारंभ से पूर्व निकली भव्य कलश यात्रा, उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खराब मौसम और बारिश के बावजूद श्री शिव महापुराण कथा के शुभारंभ से पूर्व निकली विशाल कलश यात्रा में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब तीन किलोमीटर लंबी पैदल कलश यात्रा में हजारों महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। सिर पर कलश लेकर महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में पुरुष श्रद्धालु भी पूरे उत्साह के साथ यात्रा में पैदल चलते नजर आए। कलश यात्रा सुरक्षा विहार से शुरू होकर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट, अहिरवां गांव होते हुए कथा स्थल तक पहुंची। यात्रा के दौरान हर-हर महादेव और भगवान शिव के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कथा वक्ता प्रशांत प्रभु महाराज ने बताया कि सुरक्षा विहार में 11 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महेश वर्मा, रजत पांडेय, राकेश तिवारी, पंकज पांडेय, अभय गुप्ता, महावीर तिवारी व सुशील कुशवाहा आदि मौजूद रहे।

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