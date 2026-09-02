हमीरपुर हादसा: मवेशी को बचाने में भिड़ीं दो कारें, दंपती समेत सात घायल, तीन की हालत नाजुक, मेडिकल कॉलेज रेफर

हमीरपुर जिले में उरई रोड पर अमगांव तिराहे के पास मवेशी को बचाने में दो कार टकरा गई] जिसमें सवार दंपती सहित सात घायल हो गए। वहीं, मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। यहां तीन की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने मेडिकल कालेज उरई रेफर कर दिया है।

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उत्तराखंड प्रदेश के उधमनगर किच्छा निवासी अमित कुमार (31) ने बताया कि उनके मालिक का ट्रक चालक गोहांड के आसपास कही खड़ाकर भाग गया था। उसको खोजने बुधवार सुबह कार से जा रहे थे। तभी अमगांव तिराहे के पास अचानक मवेशी सड़क पर दौड़ पड़ी। उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर गई।