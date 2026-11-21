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कानपुर के किदवई नगर साइट नंबर वन स्थित ओम श्याम भोलेश्वर मंदिर में भव्य श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा का अलौकिक दरबार सजाया गया। इस दौरान सुमधुर भजनों की प्रस्तुति पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्तिभाव में झूमते नजर आए और पूरा मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा।

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