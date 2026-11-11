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कानपुर: घाटमपुर में भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व, पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया भैयादूज

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 11:24 AM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 11:24 AM IST







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कानपुर के घाटमपुर कस्बे सहित ग्रामीण अंचलों में भैयादूज का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु की कामना की। ... और पढ़ें

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