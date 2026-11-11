कानपुर: घाटमपुर में भैयादूज पर्व, बहनों ने भाइयों के माथे पर लगाया तिलक, दीर्घायु-उज्ज्वल भविष्य की मांगी दुआ

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में दिवाली के त्यौहार के बाद भैयादूज का पर्व बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भैयादूज पर बहनों नें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके उज्जवल भविष्य व दीर्घायु की कामना की। साथ ही, उनके सुख-दुख में सदैव साथ निभाने का भी बहनों ने भाइयों से भरोसा लिया।

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भैयादूज के पर्व पर बहनों ने भाइयों के माथे पर रोली चंदन का तिलक लगा, उन्हें मिठाई पकवान आदि खिलाया। कस्बे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी भैयादूज का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। दंत कथा के मुताबिक, इस दिन बहनें भाइयों के लिए वृत रखती हैं और पृथ्वी पर स्वच्छ स्थान पर विभिन्न प्रकार की कला कृतियां भी बनाती हैं।