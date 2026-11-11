कानपुर: घाटमपुर में भैयादूज पर्व, बहनों ने भाइयों के माथे पर लगाया तिलक, दीर्घायु-उज्ज्वल भविष्य की मांगी दुआ
Kanpur News: घाटमपुर कस्बे सहित ग्रामीण अंचलों में भैयादूज का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु की कामना की।
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कानपुर के घाटमपुर कस्बे में दिवाली के त्यौहार के बाद भैयादूज का पर्व बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भैयादूज पर बहनों नें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके उज्जवल भविष्य व दीर्घायु की कामना की। साथ ही, उनके सुख-दुख में सदैव साथ निभाने का भी बहनों ने भाइयों से भरोसा लिया।
भैयादूज के पर्व पर बहनों ने भाइयों के माथे पर रोली चंदन का तिलक लगा, उन्हें मिठाई पकवान आदि खिलाया। कस्बे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी भैयादूज का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। दंत कथा के मुताबिक, इस दिन बहनें भाइयों के लिए वृत रखती हैं और पृथ्वी पर स्वच्छ स्थान पर विभिन्न प्रकार की कला कृतियां भी बनाती हैं।
भाइयों की दीर्घ आयु व उज्जवल भविष्य की कामना
यह भाई-बहन के निस्वार्थ प्रेम व अटूट बंधन को सदियों से दर्शाता चला आ रहा है। इसमें यह भी एहसास कराने की कोशिश की जाती है कि वह अपने भाइयों की दीर्घ आयु व उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर सकती हैं। कस्बे के अलावा नौरंगा, बरीपाल, सजेती, कोरियां, रेउना, पतारा आदि में भी भैयादूज का पर्व मनाया गया।