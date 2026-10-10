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कानपुर: गंगा का जलस्तर घटा, ब्रह्मखूंटी मंदिर से हटा पानी
गंगा का जलस्तर घटने से बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट स्थित ब्रह्मखूंटी मंदिर से पानी हट गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण मंदिर के आसपास पानी भर गया था। उम्मीद है कि एक-दो दिनों में मंदिर परिसर की साफ सफाई होने के बाद श्रद्धालुओं को फिर से ब्रह्मखूटी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने का पुण्य अवसर मिलेगा। अब पानी उतरने से लोगों को राहत मिली है। गंगा के जलस्तर में गिरावट से तटीय क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी कम होने लगा है।
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