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कानपुर: शुक्लागंज में गंगा में उफान कम, कई माेहल्लों में घुसा बाढ़ का पानी, 17 नावें लगाई गईं

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 02:59 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 02:59 PM IST







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शुक्लागंज में बीते तीन दिनों से गंगा का जलस्तर घटने के बावजूद 11 मोहल्लों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे लोग नावों के सहारे आने-जाने को मजबूर हैं। गंगा अभी भी चेतावनी बिंदु से 29 सेमी ऊपर बह रही है, जिसके चलते प्रशासन ने 17 नावें और तीन आश्रय स्थल शुरू किए हैं। ... और पढ़ें

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