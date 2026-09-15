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कानपुर: बेजुबानों के लिए भी आफत बनी गंगा की बाढ़, पानी में फंसे कुत्ते

प्रसून शुक्ला

Updated Tue, 15 Sep 2026 12:57 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 12:57 PM IST







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कानपुर के नवाबगंज की ख्योरा कटरी में गंगा की बाढ़ से इंसानों के साथ बेजुबान भी परेशान हैं। भोपालपुरवा-भगवानदीनपुरवा मार्ग पर करीब साढ़े तीन फीट पानी भरा है, जहां दो कुत्ते पानी से निकलने के लिए जूझते नजर आए। ... और पढ़ें

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