1.25 लाख दीपों से जगमगाया मोतीझील: लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ दीपोत्सव

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इसके बाद 500 ड्रोन ने आसमान में रंग-बिरंगी आकृतियां और संदेश उकेरे। करीब 20 मिनट के शो में जनसेवा के 25 वर्ष, जनसेवा से देशसेवा और कानपुर के मन में मोदी, मोदी के मन में कानपुर जैसे संदेश दिखाई दिए। ड्रोन से विकसित भारत-2047, भारत का नक्शा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल छवि भी बनाई गई। हालांकि शुरुआती करीब 10 मिनट स्ट्रीट लाइटें बंद नहीं होने से लेजर शो का पूरा आनंद नहीं मिल सका। तेज रोशनी के कारण आकृतियां और संदेश स्पष्ट नहीं दिखे। बाद में लाइटें बंद होने पर शो का नजारा साफ हो गया। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी गई। यहां कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू, प्रमोद विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार व अजय कपूर मौजूद रहे।