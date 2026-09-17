1.25 लाख दीपों से जगमगाया मोतीझील: लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ दीपोत्सव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 18 Sep 2026 12:35 AM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मोतीझील में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। 76 हजार दीप जलाने का लक्ष्य था। 1.25 लाख दीप जलाए गए।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बृहस्पतिवार रात मोतीझील में आयोजित दीपोत्सव और ड्रोन शो ने शहरवासियों को रोमांचित कर दिया। 76 हजार दीप जलाने के लक्ष्य के मुकाबले 1.25 लाख दीप जलाए गए। आयोजन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने पर सांसद रमेश अवस्थी को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
इसके बाद 500 ड्रोन ने आसमान में रंग-बिरंगी आकृतियां और संदेश उकेरे। करीब 20 मिनट के शो में जनसेवा के 25 वर्ष, जनसेवा से देशसेवा और कानपुर के मन में मोदी, मोदी के मन में कानपुर जैसे संदेश दिखाई दिए। ड्रोन से विकसित भारत-2047, भारत का नक्शा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल छवि भी बनाई गई। हालांकि शुरुआती करीब 10 मिनट स्ट्रीट लाइटें बंद नहीं होने से लेजर शो का पूरा आनंद नहीं मिल सका। तेज रोशनी के कारण आकृतियां और संदेश स्पष्ट नहीं दिखे। बाद में लाइटें बंद होने पर शो का नजारा साफ हो गया। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी गई। यहां कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू, प्रमोद विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार व अजय कपूर मौजूद रहे।
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इसके बाद 500 ड्रोन ने आसमान में रंग-बिरंगी आकृतियां और संदेश उकेरे। करीब 20 मिनट के शो में जनसेवा के 25 वर्ष, जनसेवा से देशसेवा और कानपुर के मन में मोदी, मोदी के मन में कानपुर जैसे संदेश दिखाई दिए। ड्रोन से विकसित भारत-2047, भारत का नक्शा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल छवि भी बनाई गई। हालांकि शुरुआती करीब 10 मिनट स्ट्रीट लाइटें बंद नहीं होने से लेजर शो का पूरा आनंद नहीं मिल सका। तेज रोशनी के कारण आकृतियां और संदेश स्पष्ट नहीं दिखे। बाद में लाइटें बंद होने पर शो का नजारा साफ हो गया। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी गई। यहां कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू, प्रमोद विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, एमएलसी अरुण पाठक, विधायक सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार व अजय कपूर मौजूद रहे।
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1076 दीपों से जगमगाया भाजपा कार्यालय, बांटे गुलगुले
भाजपा उत्तर के नवीन मार्केट स्थित जिला कार्यालय में पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्सव मनाया गया। जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में 1076 दीप प्रज्वलित किए गए। इसके बाद हवन-पूजन, आतिशबाजी करके गुलगुले वितरित किए गए। जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा ने बताया कि जिले के प्रत्येक बूथ पर 50-50 दीप जलाकर दीपोत्सव की तरह जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय महामंत्री राजेश पटेल, सेवा संकल्प अभियान के प्रभारी व जिला महामंत्री प्रमोद विश्वकर्मा, अवधेश सोनकर, जन्मेजय सिंह, शिवांग मिश्रा, सीमा, सत्यम गुप्ता, नीलम चौरसिया, किरन तिवारी आदि मौजूद रहीं।
भाजपा उत्तर के नवीन मार्केट स्थित जिला कार्यालय में पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्सव मनाया गया। जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में 1076 दीप प्रज्वलित किए गए। इसके बाद हवन-पूजन, आतिशबाजी करके गुलगुले वितरित किए गए। जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा ने बताया कि जिले के प्रत्येक बूथ पर 50-50 दीप जलाकर दीपोत्सव की तरह जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय महामंत्री राजेश पटेल, सेवा संकल्प अभियान के प्रभारी व जिला महामंत्री प्रमोद विश्वकर्मा, अवधेश सोनकर, जन्मेजय सिंह, शिवांग मिश्रा, सीमा, सत्यम गुप्ता, नीलम चौरसिया, किरन तिवारी आदि मौजूद रहीं।
शिविरों से एकत्र हुआ 101 यूनिट रक्त
सेवा संकल्प अभियान के तहत कई जगह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की ओर से ब्लड बैंक, सीसामऊ स्थित एक होटल और बिरहाना रोड स्थित राजस्थान भवन में हुए शिविरों में 101 यूनिट रक्तदान हुआ। मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने रक्तदाताओं को बधाई दी। नोडल अधिकारी डॉ. लुबना खान ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए रक्तकेंद्र के अधिकारी-कर्मचारी लगातार सक्रिय रहते हैं। इस दौरान डॉ. रिचा गिरि, डॉ. सौरभ अग्रवाल, डॉ. नम्रता निगम, डॉ. नीलिमा सचान आदि मौजूद रहीं।
सेवा संकल्प अभियान के तहत कई जगह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की ओर से ब्लड बैंक, सीसामऊ स्थित एक होटल और बिरहाना रोड स्थित राजस्थान भवन में हुए शिविरों में 101 यूनिट रक्तदान हुआ। मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने रक्तदाताओं को बधाई दी। नोडल अधिकारी डॉ. लुबना खान ने बताया कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए रक्तकेंद्र के अधिकारी-कर्मचारी लगातार सक्रिय रहते हैं। इस दौरान डॉ. रिचा गिरि, डॉ. सौरभ अग्रवाल, डॉ. नम्रता निगम, डॉ. नीलिमा सचान आदि मौजूद रहीं।