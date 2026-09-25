{"_id":"6ab67bec033142cc340e88f3","slug":"video-kanpur-full-vande-mataram-resonated-from-2000-voices-on-pandit-deendayal-upadhyayas-birth-anniversary-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर 2000 कंठों से गूंजा संपूर्ण वंदे मातरम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक श्रीराम, प्रबंधक नीतू सिंह और प्रधानाचार्य राकेश राम त्रिपाठी ने दीप प्रज्ज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान 2000 से अधिक छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने एक सुर में 'संपूर्ण वंदे मातरम' का सामूहिक गान किया। मुख्य अतिथि ने भगवान श्रीराम के जीवन और पंडित दीनदयाल के 'अंत्योदय' व 'एकात्म मानववाद' के दर्शन को शिक्षा पद्धति का मूल आधार बताया।

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