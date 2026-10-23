{"_id":"6adb4aaf49f537d52e05240c","slug":"video-kanpur-filthy-public-toilet-between-krishna-nagar-and-krishnapuram-gets-a-cleanup-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कृष्णा नगर और कृष्णापुरम के बीच चमकाया गया गंदा सार्वजनिक शौचालय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में अमर उजाला की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अखबार द्वारा सार्वजनिक शौचालय की साफ-सफाई न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाने के बाद नगर निगम हरकत में आया। निगम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए चकेरी के कृष्णा नगर और कृष्णापुरम के बीच स्थित सार्वजनिक शौचालय की कायदे से साफ-सफाई करा दी है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को बड़ी राहत मिली है।

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