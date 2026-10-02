कानपुर: मकनपुर मेला मैदान में गंदगी और दुर्गंध, जगह-जगह लगे हैं कूड़े के ढेर

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कानपुर के बिल्हौर ब्लॉक स्थित मकनपुर मेला मैदान में सफाई व्यवस्था की अनदेखी के चलते जगह-जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। उर्स और बसंत मेले के समापन के बाद भी नियमित सफाई न होने से प्लास्टिक, कागज व खाद्य अवशेष सड़ रहे हैं, जिससे उठ रही बदबू से ग्रामीणों व राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद कार्यवाहक बीडीओ देवी दयाल ने संज्ञान लेते हुए जल्द ही सफाई टीम भेजकर मैदान को स्वच्छ कराने का आश्वासन दिया है।

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