कानपुर: स्कूल बस और डंपर की आमने-सामने भिड़ंत, कांच घुसने से शिक्षिका ने तोड़ा दम

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गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में शामिल होने घाटमपुर जा रही स्कूल बस की शुक्रवार सुबह हरबसपुर गांव के पास मौरंग लदे डंपर से आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बस की पिछली सीट पर बैठीं विज्ञान शिक्षिका ऐश्वर्या श्रीवास्तव की सिर में कांच के टुकड़े घुसने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच छात्रों व शिक्षकों समेत कई लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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