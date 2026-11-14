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कानपुर: शुक्लागंज में बेटे की मौत पर भड़के परिजन, तीन युवकों पर लगाया हत्या का आरोप

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 10:02 AM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 10:02 AM IST







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शुक्लागंज के विष्णुपुरी मोहल्ला स्थित खंती में मिले युवक के शव के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने तीन युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शुक्रवार शाम गंगाघाट कोतवाली के सामने शव रखकर जाम लगाया और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अधिकारियों के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन पर जाम खुला। ... और पढ़ें

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