{"_id":"6ad8c8549af48fbdf40e2f69","slug":"video-kanpur-epfo-intervenes-pension-payments-begin-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ईपीएफओ ने किया हस्तक्षेप, मिलने लगी पेंशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) क्षेत्रीय कार्यालय ने एक पूर्व कर्मचारी की पेंशन संबंधी समस्या का समाधान किया है। मेसर्स लाल पैलेस के पूर्व कर्मचारी दिनेश कुमार सिंह को पेंशन प्रपत्र के सत्यापन में कठिनाई आ रही थी। ईपीएफओ के हस्तक्षेप से उनकी पेंशन स्वीकृत होकर वितरित की गई। दिनेश को पेंशन पात्रता का लाभ नहीं मिल पा रहा था। दरअसल उनके नियोक्ता द्वारा आवश्यक पेंशन प्रपत्र का सत्यापन नहीं किया गया था। इसके बाद उन्होंने ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर से संपर्क किया। क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने इस मामले में कार्रवाई की। लेखा अधिकारी संतोष गुप्ता ने नियोक्ता से पेंशन प्रपत्र का सत्यापन किया। इसके बाद प्रपत्र को कार्यालय, कानपुर को भेजा गया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशन स्वीकृत हो गई। पेंशन का भुगतान बुधवार को कराया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।