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कानपुर: अमर उजाला शिक्षक सम्मान 2026 के लिए वोटिंग में दिखा उत्साह

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 24 Sep 2026 12:02 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 12:02 PM IST







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अमर उजाला शिक्षक सम्मान 2026 के लिए गुरुवार को वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। राजकीय हाईस्कूल बैकुंठपुर में अपने मनपसंद शिक्षक को वोट करने का मौका मिला। अमर उजाला की इस सराहनीय पहल की तारीफ की और इसके फायदे बताए। ... और पढ़ें

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