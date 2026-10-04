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कानपुर: तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल

Sun, 04 Oct 2026 09:29 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:29 PM IST
Kanpur: Elderly man critically injured after being hit by speeding unidentified vehicle
चकेरी थानाक्षेत्र के अहिरवां स्थित हवा महल होटल के पास रविवार को सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। मूलरूप से बांदा निवासी 75 वर्षीय रामलाल वर्तमान में हवामहल होटल के पीछे रहते है। वह रविवार को वह किसी काम से बाहर निकले थे। इस दौरान उन्हें हाईवे पार करते समय किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में वह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर भाग निकला। पीआरवी ने एंबुलेंस की मदद से घायल को कांशीराम अस्पताल पहुंचाया। जहां उनका इलाज किया गया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि सीसी कैमरों की फुटेज से चालक की की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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