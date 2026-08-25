{"_id":"6a8dd1858c2a00c4c70561c1","slug":"video-kanpur-elaborate-decorations-and-tableaux-set-up-in-makanpur-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मकनपुर में दरवाजों व झांकियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: मकनपुर में दरवाजों व झांकियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया
बारावफात पर्व के मौके पर मकनपुर में मंगलवार देर शाम सूरज ढलने पर आकर्षक दरवाजों और कई झांकी को आकर्षक ढंग से सजाया गया व रोशन किया गया। इसी तरह बिल्हौर, चौबेपुर, शिवराजपुर, ककवन में भी मुस्लिम इलाकों में गलियों, मस्जिदों, घरों और धार्मिक स्थलों को रंग-बिरंगी रोशनी से रोशन किया गया। जबकि मंगलवार सुबह से ही देर रात तक जुलूस-ए-मोहम्मदी की तैयारी चालू रही। बुधवार को निर्धारित मार्गों से गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकाला जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।