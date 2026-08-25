कानपुर: मकनपुर में दरवाजों व झांकियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया

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बारावफात पर्व के मौके पर मकनपुर में मंगलवार देर शाम सूरज ढलने पर आकर्षक दरवाजों और कई झांकी को आकर्षक ढंग से सजाया गया व रोशन किया गया। इसी तरह बिल्हौर, चौबेपुर, शिवराजपुर, ककवन में भी मुस्लिम इलाकों में गलियों, मस्जिदों, घरों और धार्मिक स्थलों को रंग-बिरंगी रोशनी से रोशन किया गया। जबकि मंगलवार सुबह से ही देर रात तक जुलूस-ए-मोहम्मदी की तैयारी चालू रही। बुधवार को निर्धारित मार्गों से गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकाला जाएगा।

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