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कानपुर: बिठूर में रानीलक्ष्मीबाई प्रतिमा पर जमी धूल, लापरवाह कर्मचारियों को लेकर रोष

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 24 Oct 2026 04:40 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 04:40 PM IST







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1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली वीरांगना रानीलक्ष्मीबाई की प्रतिमा बिठूर के चुंगी चौराहे पर लगी हुई है, लेकिन आजकल देखरेख के अभाव में इस प्रतिमा पर धूल जमी हुई है।जिम्मेदार विभाग के लापरवाह कर्मचारियों की उदासीनता इसका प्रमुख कारण है। ... और पढ़ें

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