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कानपुर: शिवा विहार में नालियां चोक, सीसी सड़क पर भरा सीवर का पानी

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 02 Oct 2026 04:16 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 04:16 PM IST







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कल्याणपुर ब्लॉक के शिवा विहार कोठी नई बस्ती में सफाई व्यवस्था धड़ाम है। यहां नालियां चोक हैं। नालियों के चोक होने की वजह से सीवर का पानी बस्ती में सीसी सड़क पर भरा हुआ है। लोग इसी सीवर के पानी से होकर आवागमन करने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

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