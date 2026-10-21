{"_id":"6ad8c5297492917778073bc3","slug":"video-kanpur-dilapidated-road-in-ramganga-enclave-makes-commuting-difficult-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रामगंगा एन्क्लेव में जर्जर सड़क से आवागमन मुश्किल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पनकी के शताब्दी नगर स्थित रामगंगा एन्क्लेव के ब्लॉक बी-23 के सामने से गुजरने वाली सड़क बदहाली का शिकार है। सड़क कई जगह से टूटकर जर्जर हो चुकी है। जगह-जगह बने गहरे गड्ढे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गए हैं। खस्ताहाल सड़क से स्थानीय लोगों को रोजाना आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए गड्ढों से होकर गुजरना जोखिम भरा साबित हो रहा है। सड़क की बदहाली से हादसों का खतरा बना हुआ है।

... और पढ़ें