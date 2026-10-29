कानपुर: करवाचौथ पर गजरे और गुलाब की बढ़ी मांग, पतियों ने खरीदे उपहार

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करवाचौथ पर पत्नी को खुश करने के लिए पतियों ने फूलों की दुकानों से गजरे और गुलाब खरीदे। त्योहार के चलते बाजार में फूलों की मांग बढ़ गई। सुहागिनों के श्रृंगार के लिए गजरे की खूब खरीदारी हुई। मंधना निवासी हर्ष द्विवेदी ने भी करवाचौथ पर अपनी पत्नी के लिए गजरा खरीदा। पतियों ने फूलों को पत्नी के प्रति प्रेम और स्नेह जताने का माध्यम बनाया।

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