कानपुर देहात: झोपड़ी जलने के सदमे में वृद्धा की मौत, रास्ते के विवाद में आगजनी का आरोप

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कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र स्थित रजऊ गांव में बुधवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव के दो दबंगों पर रास्ते के विवाद में एक गरीब परिवार की झोपड़ी में आग लगाने का आरोप लगा है। आंखों के सामने गृहस्थी जलती देख परिवार की 60 वर्षीया वृद्धा लक्ष्मी देवी गहरे सदमे में आ गईं, जिससे देर रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।

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