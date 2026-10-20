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कानपुर: यूही पब्लिक स्कूल में डांडिया नृत्य रास सीजन का हुआ आयोजन
चकेरी के सनिगवां स्थित यूही पब्लिक स्कूल में डांडिया नृत्य रास सीजन का भव्य आयोजन किया गया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कर्नल जाहिद सिद्दीकी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें गणेश वंदना की मनमोहक प्रस्तुतियां हुई। साथ ही, डांडिया नृत्य का संगीत स्कूल के छात्र-छात्राओं ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान डांडिया नाइट में बच्चों ने डांडिया खेलकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्कूल की प्रधानाचार्य कविता सेंगर आदि मौजूद रहे।
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