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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Dandiya Night Organized; Prizes Awarded to Women

कानपुर: डांडिया नाइट का आयोजन, महिलाओं को दिया गया पुरस्कार

Tue, 20 Oct 2026 09:59 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 20 Oct 2026 09:59 PM IST
Kanpur: Dandiya Night Organized; Prizes Awarded to Women
फजलगंज स्थित दिलबाग रोज गार्डन में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। महिलाओं के कई ग्रुप डांस हुए। सभी को पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष डॉ प्रीति मिश्रा, जसवीर सिंह जुनेजा, तरुण सरदाना, राकेश चंद्र श्रीवास्तव ,अमरजीत कोहली मंच मौजूद रहे।
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