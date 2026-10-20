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कानपुर: डांडिया नाइट का आयोजन, महिलाओं को दिया गया पुरस्कार

Shikha Pandey

Updated Tue, 20 Oct 2026 09:59 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 09:59 PM IST







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फजलगंज स्थित दिलबाग रोज गार्डन में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। महिलाओं के कई ग्रुप डांस हुए। सभी को पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष डॉ प्रीति मिश्रा, जसवीर सिंह जुनेजा, तरुण सरदाना, राकेश चंद्र श्रीवास्तव ,अमरजीत कोहली मंच मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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