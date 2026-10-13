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कानपुर: सड़क पर पड़ा क्षतिग्रस्त चेंबर का पत्थर, हादसों का खतरा
सिंहपुर सड़क स्थित मंदिर के पास क्षतिग्रस्त चेंबर की मरम्मत के दौरान निकाला गया पत्थर सड़क के बीचोंबीच पड़ा है। इससे राहगीरों और वाहन सवारों को आवागमन में परेशानी हो रही है। खासकर रात के समय सड़क पर पड़ा पत्थर हादसों का खतरा बढ़ा रहा है। अंधेरे में वाहन चालकों को पत्थर दिखाई नहीं देने से उनके संतुलन बिगड़ने और दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद पत्थर को सड़क से हटाने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे राहगीरों में हादसे की आशंका बनी हुई है।
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