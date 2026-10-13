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कानपुर: पार्षद शालू सुनील कनौजिया- 48 घंटे में सफाई कर्मचारी नहीं मिले तो सिर पर चप्पल रखूंगी
कानपुर के वार्ड 14 के अंतर्गत आने वाली राखी मंडी और ओ ब्लॉक सब्जी मंडी में जलभराव, बजबजाती नालियों और कूड़े के ढेरों से मुक्ति न मिलने पर पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। पार्षद ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे में सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए गए, तो वे अपने सिर पर चप्पल रखकर कूड़ा स्नान करेंगी।
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