नकली रेबीज वैक्सीन का कानपुर कनेक्शन, एजेंसी संचालक हिरासत में

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दिल्ली में पकड़ी गई कथित नकली एंटी-रेबीज वैक्सीन अभयरब का तार अब कानपुर से जुड़ता दिख रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और यूपी ड्रग विभाग ने मामले की पड़ताल शुरू करते हुए बिरहाना रोड स्थित न्यू आरजे एजेंसीज के मालिक को हिरासत में लिया है।

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