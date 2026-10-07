{"_id":"6ac5f406fff797a5060aa5f6","slug":"video-kanpur-commercial-vehicles-parked-on-highway-lane-at-mandhana-pose-deadly-hazard-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना में हाईवे की लेन तक यमराज बने खड़े हैं कमर्शियल वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना फ्लाईओवर के नीचे मंधना रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जीटी रोड हाईवे की लेने पर कमर्शियल वाहन यमराज बनकर खड़े हुए हैं। यहां सुबह से लेकर देर रात तक करीब एक दर्जन कमर्शियल वाहन, जिसमें लोडर और छोटा हाथी शामिल हैं। ये वाहन ठीक लेन तक भाड़े के इंतजार में खड़े रहते हैं। ऐसे में लेन से गुजरने वाले ट्रैफिक के लिए यह कभी कदर दुर्घटना का भी कारण बन जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई के अधिकारियों की लापरवाही का फायदा कमर्शियल वाहन चालक उठा रहे हैं।

... और पढ़ें