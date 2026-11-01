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कानपुर: एक्मे पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में बच्चों का धमाल, रंगारंग प्रस्तुतियों से जीता दिल

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 01 Nov 2026 03:09 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 03:09 PM IST







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कानपुर स्थित एक्मे पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, देशभक्ति नृत्य, और रंगारंग नाटक पेश कर उपस्थित दर्शकों व अभिभावकों की खूब तालियां बटोरीं। विद्यालय प्रबंधन की ओर से मेधावी छात्रों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को स्मृति चिह्न व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

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