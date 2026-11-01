फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Pranavpat Singhania Property Case: Police Tighten Noose on Hotel Operators, Issue Notices

प्रणवपत सिंहानिया का संपत्ति केस: होटल संचालकों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, थमाया नोटिस

Sun, 01 Nov 2026 07:34 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 01 Nov 2026 07:34 PM IST
विज्ञापन
Pranavpat Singhania Property Case: Police Tighten Noose on Hotel Operators, Issue Notices
होटल रिजेंटा में मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला
प्रणपत सिंहानिया को नशे की हालत में रखकर उनकी संपत्ति हड़पने के मामले में पुलिस ने अब दोनों होटलों के संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रविवार को फजलगंज और स्वरूपनगर पुलिस की टीमें होटल रीजेंटा और रॉयल क्लिफ पहुंची और दोनों के डायरेक्टर व जीएम को नोटिस देकर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। इसके अलावा दोनों की होटलों से रजिस्टर का ब्यौरा और सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। पुलिस की इस कार्रवाई से होटल संचालकों व स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ है।
विज्ञापन


27 अक्तूबर को कालपी रोड निवासी प्रणवपत सिंहानिया ने बिल्डर अनूप अस्थाना, उसके बेटे सुयश अस्थाना, बृजेंद्र नाथ मिश्रा उर्फ बेबी बिल्डर, मेडिकल स्टोर संचालक श्री राम उर्फ रमित समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ स्वरूपनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि इन लोगों ने दो साल तक उन्हें नशे की हालत में रखकर उनकी करीब 40 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करवा ली थी। प्रणव ने बताया था कि उन्हें मई 2024 से अगस्त तक रॉयल क्लिफ और रीजेंटा होटलों के अलग-अलग फ्लोर और कमरों में बंधक बनाकर रखा गया और इन्हीं होटलों में ही उनसे नशे की हालत में कोरे कागजों में लिखापढ़ी कराई गई।
विज्ञापन


 
Trending Videos

Pranavpat Singhania Property Case: Police Tighten Noose on Hotel Operators, Issue Notices
रॉयल क्लिफ होटल में मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला
प्रणव के इन्हीं आरोपों की जांच करने रविवार को पुलिस की दो टीमें दोनों होटलों पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि होटल संचालकों और बिल्डरों के बीच कोई आपसी संबंध तो नहीं है, जिस वजह से आरोपियों ने इन्हीं दोनों होटलों में प्रणव में रखना उचित समझा, इसे भी जांच का प्रमुख बिंदु बनाया जा रहा है। बता दें कि प्रणवपत के मामले में 29 अक्तूबर को समान आरोप वाली दूसरी प्राथमिकी नजीराबाद में भी कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed