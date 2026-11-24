{"_id":"6b053011da137f042f000d04","slug":"video-kanpur-chemical-laden-wastewater-from-factories-is-being-discharged-into-the-non-river-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी नोन नदी में गिर रहा, पानी हुआ काला और प्रदूषण का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौबेपुर औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों का गंदा और केमिकल युक्त पानी नोन नदी में गिराया जा रहा है। मंधना-बिठूर रोड पर बने नॉन नदी पुल के पास नदी का पानी प्रदूषित और काला नजर आ रहा है।फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी के नदी में मिलने से जलीय जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके बावजूद प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।

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