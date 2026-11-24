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कानपुर: नानाराव मैस्कर घाट के चेंजिंग रूम में हैंगर नदारद, गंदगी से भी हाल बेहाल, व्यवस्था सुधारने की मांग

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST







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कानपुर कैंट स्थित नानाराव मैस्कर घाट पर चेंजिंग रूम तो बनाए गए हैं, लेकिन उनमें कपड़े टांगने के लिए हैंगर की व्यवस्था नहीं होने और भीतर गंदगी फैले होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घाट पर स्नान व अन्य कार्यों के लिए पहुंचने वालों ने चेंजिंग रूम की साफ-सफाई कराने और हैंगर लगवाने की मांग की है। ... और पढ़ें

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