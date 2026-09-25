कानपुर: नत्थूमल साधवानी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर समारोह

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यशोदा नगर स्थित नत्थूमल साधवानी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्या शिवानी साव के मार्गदर्शन और मारवाड़ी सम्मेलन कानपुर के विशेष सहयोग से आयोजित इस समारोह में विद्या भारती के प्रांतीय मंत्री प्रहलाद खंडेलवाल और पूर्वी जिला प्रचारक उपेन्द्र ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान और राष्ट्रीय चेतना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

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