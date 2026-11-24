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कानपुर: कैंट के टैगोर रोड पर छावनी परिषद का जिम बनकर तैयार, कर्मचारियों समेत लोग भी कर रहे एक्सरसाइज

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST







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कानपुर छावनी परिषद की ओर से कैंट स्थित टैगोर रोड पर नया जिम बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। इस नई सुविधा के शुरू होने से छावनी परिषद के कर्मचारियों के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य लोग भी नियमित रूप से एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए यहां पहुंचने लगे हैं। ... और पढ़ें

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