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कानपुर: भाजपा सेक्टर अध्यक्ष ने फिर उठाया महोली-पुरवामीर रोड का मुद्दा
कानपुर के सरसौल क्षेत्र अंतर्गत महोली से पुरवामीर गांव तक बनी डामर रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला फिर गरमा गया है। डोमनपुर व महोली के भाजपा सेक्टर अध्यक्ष निहाल सिंह ने साथियों के साथ सड़क पर पहुंचकर दूसरा वीडियो जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार ने शिकायत के बाद सुधार के नाम पर केवल लीपापोती की। नए वीडियो में वे 4-5 फीट सड़क हाथ से उखाड़ते दिख रहे हैं और उन्होंने क्षेत्रीय विधायक सतीश महाना को बदनाम करने के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।
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