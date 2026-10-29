{"_id":"6ae2feffb6667892d20c31ed","slug":"video-kanpur-barricading-and-a-wall-of-tin-sheets-installed-along-the-railway-line-in-mandhana-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना में रेलवे लाइन किनारे लगाई बैरिकेडिंग, लगीं बैरिकेडिंग और टीनशेड की दीवार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना में रेलवे लाइन किनारे सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और टीनशेड की दीवार लगाई गई है। अगस्त माह में एक बेकाबू कार रेलवे ट्रैक पर जा गिरी थी। हादसे के बाद रेलवे लाइन किनारे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे अमर उजाला ने रेलवे लाइन किनारे बैरिकेडिंग न होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब बैरिकेडिंग और टीनशेड की दीवार लगाए जाने से हादसों की आशंका कम करने की पहल की गई है।

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