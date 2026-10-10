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कानपुर: शुक्लागंज में जलभराव पर आर्य नगरवासियों का गुस्सा फूटा, पालिका का गेट बंद कर किया प्रदर्शन

Sat, 10 Oct 2026 09:01 AM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Sat, 10 Oct 2026 09:01 AM IST
Kanpur Arya Nagar residents anger erupted over waterlogging in Shuklaganj
शुक्लागंज के आर्य नगर मोहल्ले में पिछले डेढ़ महीने से जलभराव और खराब सड़क की समस्या से जूझ रहे आक्रोशित लोगों ने गंगाघाट नगर पालिका में जोरदार हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पालिका का गेट बंद कर धरना-प्रदर्शन किया और जेई का घेराव किया। करीब चार घंटे चले प्रदर्शन के बाद ईओ डॉ. राजेश कुमार के मौके पर पहुंचकर जलनिकासी के निर्देश देने और व्यवस्था शुरू कराने पर धरना समाप्त हुआ।
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