कानपुर: रैली के जाम में फंसी एंबुलेंस, हाथ जोड़कर रास्ता मांगते रहे पिता, तड़पकर सिपाही की मौत

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कानपुर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ रैली के दौरान लगे भीषण ट्रैफिक जाम ने एक 22 वर्षीय सिपाही की जान ले ली। फतेहपुर में डंपर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल अंबेडकरनगर में तैनात सिपाही प्रांशु सचान को एंबुलेंस से हैलट अस्पताल लाया जा रहा था। टाटमिल चौराहे पर एंबुलेंस करीब डेढ़ से दो घंटे तक जाम में फंसी रही। बेबस पिता रास्ते में लोगों और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर बेटे की जान बख्शने की गुहार लगाते रहे, लेकिन हैलट पहुंचने से पहले ही गंभीर रूप से घायल इकलौते सिपाही बेटे ने एंबुलेंस में ही तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया।

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