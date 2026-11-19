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कानपुर: 60 हजार छात्रों की वोटिंग से चुने गए शिक्षकों का अमर उजाला ने किया सम्मान
अमर उजाला की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह-2026 का आयोजन गुरुवार को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम में किया गया। 120 स्कूलों के 60 हजार विद्यार्थियों द्वारा की गई वोटिंग के आधार पर चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में सम्मान पाने पहुंचे शिक्षकों के चेहरों पर खुशी और गर्व का भाव दिखाई दिया। इस दौरान चयनित शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के मतदान से मिला यह सम्मान उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने इसे अपने शिक्षण कार्य, समर्पण और मेहनत का सच्चा प्रतिफल बताया।
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