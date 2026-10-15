{"_id":"6ad0e8e8c2bbecbea2067b8e","slug":"video-kanpur-a-confluence-of-devotion-music-and-culture-at-vrindavan-raas-dandiya-night-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: वृंदावन रास डांडिया नाइट में दिखा भक्ति, संगीत और संस्कृति का संगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: वृंदावन रास डांडिया नाइट में दिखा भक्ति, संगीत और संस्कृति का संगम
शारदीय नवरात्र को लेकर केशवपुरम स्थित होटल में वृंदावन रास डांडिया नाइट 2026 का आयोजन किया गया। यहां युवाओं और संस्कृति प्रेमियों में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ हेमंत मोहन, डॉ आरती मोहन, आयोजक लता हजारिका, अमरनाथ हजारिका, इवेंट डायरेक्टर अभिलाष सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद अणिमा मोहन ने भरतनाट्यम् में अग्रिनंदिनी की प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद सांस्कृतिक उत्सव में कई मनमोहक प्रस्तुतियां हुईं। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता डांडिया नाइट रही, जहां प्रतिभागी पारंपरिक परिधानों में सजे-धजे डांडिया की थाप पर थिरके। इसके साथ ही, वृंदावन की तर्ज पर राधा-कृष्ण विशेष प्रस्तुति हुई, जिसमें इस पूरी शाम को आध्यात्मिक रंग में रंग देने वाली प्रस्तुति हुई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।