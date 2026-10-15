कानपुर: हाईवे किनारे खड़े भारी वाहनों से डीजल चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, सात बाइकें व असलहे बरामद

अपर आयुक्त ने बताया कि आरोपी रात के समय हाईवे पर घूमते थे। ढाबों के आसपास और सुनसान इलाके में खड़े भारी वाहनों को अपना निशाना बनाते थे। डीजल चोरी करने के बाद ग्रामीण इलाकों में सस्ते दामों में बेंच देते थे। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक पकड़े गए आरोपी दीपक के खिलाफ चार, सौरभ सिंह के खिलाफ छह व हिमांशु के खिलाफ दो मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। एडीसीपी शिवा सिंह ने बताया कि बरामद वाहन चोरी के हैं या नहीं इसकी जांच कराई जा रही है। ये लोग असलहे लेकर चोरियां करते थे और कभी पकड़े जाने पर हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकलते थे। पकड़े गए आरोपियों ने उनके फरार साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।