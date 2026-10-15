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कानपुर: बेरोजगार बुजुर्ग ने जहरीला पदार्थ निगलकर दी जान, पत्नी बोली- आर्थिक तंगी के चलते तनाव में रहते थे

Thu, 15 Oct 2026 07:21 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 15 Oct 2026 07:21 PM IST
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Kanpur: Unemployed elderly man dies after consuming a poisonous substance
राकेश सिंह की फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
हरबंश मोहाल निवासी राकेश सिंह (68) ने सोमवार को जहरीला निगल लिया। उनका हैलट में इलाज चल रहा था जहां बुधवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार में पत्नी रानी और इकलौता बेटा सौरभ है। बेटे के अनुसार पिता हमराज कांप्लैक्स स्थित एक कपड़े की दुकान में काम करते थे। कोरोना काल में नौकरी छूटने के बाद से वह बेरोजगार थे। आर्थिक तंगी के चलते वह तनाव में रहते थे। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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